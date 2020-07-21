Умер известный шансонье Бока

В Лос-Анджелесе на 72-м году жизни скончался легендарный советский шансонье Борис Давидян, более всего известный армии своих преданных поклонников как Бока.

Сообщения об этом появились в армянском сегменте социальных сетей. В частности, о смерти культового исполнителя написал в Facebook журналист Ваге Казарян.

Как уточнил ресурс "Sputnik Армения", артист скончался после продолжительной болезни - у Давидяна были серьезные проблемы с легкими.

Борис Аркадьевич Давидян родился 28 апреля 1949 года в Баку. Обучался в музыкальной школе. Закончил Ташкентский автодорожный институт. Свой первый альбом Бока записал еще в 1972-м в Ереване. Исполнял песни Высоцкого и Северного, придав им особый колорит.

Снялся в азербайджанских фильмах "Мерзавец" (1988) и "Храм воздуха" (1989).

В 1995-м на Давидяна было заведено уголовное дело за хранение оружия, и певец с семьей переехал в США.

У артиста остались жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из которых - Жока, нередко исполняющий песни прославленного деда.