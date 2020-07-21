Мультфильмы, которые мало чем отличаются от голливудских, все чаще поступают в прокат из самых разных уголков планеты. Новинка этого года Jungle Beat: The Movie была произведена в Маврикии. Впрочем, кроме строчки о стране выхода в описании в анимации об этом не говорит ничего.

Сюжет универсален и строится вокруг дружной компании животных, которые однажды утром обнаруживают у себя способность разговаривать. Кажется, впервые в истории сказок про говорящих зверей, создатели дают объяснение данному явлению - в джунгли попадает космический артефакт, который позволяет любым живым существам понимать друг друга.

Хозяин артефакта - желейный инопланетянин Фнип, потерпевший крушение в джунглях - представляет воинственную расу гуманоидов с планеты Скалдрон. Их главный приоритет - космическая экспансия, но Фнип в этом деле не преуспел.

Земные животные вызываются помочь инопланетянину вернуться домой, и в ходе путешествия к разбитому космическому кораблю представитель иной формы жизни проникается нехитрыми ценностями и радостями настоящей дружбы.

То, что мы видим на экране - это немного "Дом", немного "Мадагаскар", немного "Ледниковый период" и еще с десяток мультфильмов, вышедших на экраны за последние 30 лет. При этом авторам удалось создать на сто процентов детский продукт, не перегруженный ни по части визуальной реализации, ни по истории, ни про прорисовке характеров персонажей.

При общей посредственности мультфильма в нем нет безнадежно слабых мест. Не подкачало качество анимации, которая полностью была произведена на Маврикии и в ЮАР. Создателям хорошо удались как природные текстуры, так и переливающаяся блестками слизь инопланетян и футуристические материалы космических кораблей. Контраст между одним и другим отлично работает в кадре.

"Зов джунглей" органичен в своей примитивности и не лишен трогательности. Без отвлекающих факторов он транслирует маленьким зрителям простые и важные истины, обескураживая своей незамысловатостью настолько, что попадает в более широкую аудиторию, включая подростков и даже родителей, многим из которых будет полезно вспомнить, как важен диалог со своими детьми.

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