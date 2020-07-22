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22 июля 2020 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 20 июля 2020 года № 66 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в части 1:

в абзаце первом слова "20 июля" заменить словами "3 августа";

пункт 7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"с 21 июля по 3 августа 2020 года;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 июля 2020 года.

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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