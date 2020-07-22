Эксперты рассказали, можно ли убрать мат из социальных сетей

К сожалению, в современных социальных сетях, и особенно на YouTube, нередко можно встретить видео, в которых встречается мат. Его используют и стримеры, которые проходят игры на YouTube, и автоблогеры, и другие популярные личности в интернете. Это является проблемой, поскольку чаще всего YouTube смотрят именно дети и большинство "крепких" слов они узнают именно оттуда. Эксперты рассказали, нужно ли регулировать нецензурную брань в социальных сетях и как это сделать.

"Интернет - это общественное место, а за мат в общественном месте уже есть административная ответственность, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - Мат в интернете относится к статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулигантство". Она влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток".

По мнению эксперта, полностью избавиться от нецензурной брани в сети невозможно. "В интернете много прямых эфиров и видеороликов, - объясняет Зыков. - Найти их все будет очень сложно и очень дорого. Но даже если удастся, то дальше вопрос о поиске автора, его местонахождение и т.д.".

Специалист считает, что интернет является полным отражением улицы. Сегодня на улице и даже в общественных местах люди активно используют матерные слова. "И поэтому странно браться за интернет, пока эти проблемы не будут решены в офлайн", - заключает он.

Модерировать весь контент и не задевать "невиновных" - непростая задача, продолжает Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media. Уже сейчас сами пользователи могут сообщать о нарушениях в контенте, если считают его оскорбительным и т.д. - такие "санитары социального леса". Площадки, вроде YouTube и Facebook, проверяют аудиодорожки всех загруженных видео и отклоняют размещение, если фоновая музыка используется незаконно. "Таким же образом можно было бы мониторить и нецензурную брань", - считает эксперт.

В пресс-службе социальной сети "Одноклассники" рассказали о своих методах борьбы с нецензурной лексикой. "Социальную сеть посещают разные люди, и их восприятие тех или иных слов тоже различается. Кому-то ненормативная лексика некомфортна, поэтому у нас есть настройка, которая позволяет скрывать все нецензурные слова за звездочками в постах и комментариях. Кроме того мы удаляем комментарии и публикации, которые оскорбляют конкретных пользователей".