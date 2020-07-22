Закон Красноярского края от 22 июля 2020 года № 9-3978 "О внесении изменений в Закон края "Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков в 2020 году"

Статья 1

Внести в Закон края от 24 апреля 2020 года № 9-3853 "Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков в 2020 году" (Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 29 апреля 2020 года) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"а) основным видом экономической деятельности в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является один из видов экономической деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, или доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за налоговый период 2020 года составили не менее 70 процентов в общей сумме доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения в соответствии со статьей 346.15 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;";

б) в пункте 2:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) обрабатывающие производства (раздел C), за исключением классов 10, 11, 16, 19, 21, 24, групп 18.12, 18.13, 18.14, подкласса 18.2 раздела C;";

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (группа 47.19 раздела G);";

подпункт "д" признать утратившим силу;

дополнить подпунктами "к.1", "к.2" следующего содержания:

"к.1) деятельность по осуществлению торговли через автоматы (подгруппа 47.99.2 раздела G);

к.2) перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении (подгруппа 49.10.1 раздела H);";

дополнить подпунктами "м.1", "м.2" следующего содержания:

"м.1) деятельность морского пассажирского транспорта (подкласс 50.1 раздела H);

м.2) деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта (подкласс 50.3 раздела H);";

подпункт "р" изложить в следующей редакции:

"р) деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом (группа 52.23 раздела Н);";

дополнить подпунктами "х.1", "х.2" следующего содержания:

"х.1) деятельность сетевых изданий (подгруппа 63.12.1 раздела J);

х.2) деятельность информационных агентств (группа 63.91 раздела J);";

2) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:

"Статья 1.1

Установить на территории Красноярского края в налоговом периоде 2020 года налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в размере 1 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для следующих некоммерческих организаций:

социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций", которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом - оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг;

некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 847 "О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс







