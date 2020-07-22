Постановление администрации Липецкой области от 22 июля 2020 года № 426 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля) следующее изменение:

Абзац третий подпункта 1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области, за исключением государственных и иных услуг, предоставляемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области по предварительной записи граждан;".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







