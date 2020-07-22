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Министр культуры рассказала, что покажут в кинотеатрах после пандемии

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    22.07.2020, 18:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Новый министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, какого репертуара нашим соотечественникам нужно ждать от кинопроката на первых этапах после снятия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам чиновницы, для начала в кино пустят легкие, светлые фильмы - романтические комедии. При этом Любимова подчеркнула: ее ведомство поддержит прокат российских фильмов, которые покажут на первых этапах возобновления работы кинотеатров - соответствующие решения в Минкульте в настоящее время принимаются.

Как отметила Ольга Борисовна, наготове уже несколько картин, ждущих лишь отмашки. "Сейчас мы определяем, какие это будут картины со стороны Минкультуры, первые семь продюсеров будут поддержаны", - приводит слова министра ТАСС.

Выбор же жанра, который на первых порах будет в приоритете, Любимова объяснила очевидным: зрители "немножко устали сидеть дома" на карантине, и, возможно, не все из них пока готовы к тяжелым кинодрамам. Поэтому более серьезные ленты пойдут лишь ближе к концу года.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Мы понимаем прекрасно, что молодым ребятам, которым и наша специфика, связанная с коронавирусом, позволяет первыми прийти в залы, хочется простого общения, свиданий в кино, похода в кино", - сказала Ольга Борисовна. Так что драм раньше зимы не ждите (если кому вдруг мало).

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