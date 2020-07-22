Министр культуры рассказала, что покажут в кинотеатрах после пандемии

Новый министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, какого репертуара нашим соотечественникам нужно ждать от кинопроката на первых этапах после снятия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

По словам чиновницы, для начала в кино пустят легкие, светлые фильмы - романтические комедии. При этом Любимова подчеркнула: ее ведомство поддержит прокат российских фильмов, которые покажут на первых этапах возобновления работы кинотеатров - соответствующие решения в Минкульте в настоящее время принимаются.

Как отметила Ольга Борисовна, наготове уже несколько картин, ждущих лишь отмашки. "Сейчас мы определяем, какие это будут картины со стороны Минкультуры, первые семь продюсеров будут поддержаны", - приводит слова министра ТАСС.

Выбор же жанра, который на первых порах будет в приоритете, Любимова объяснила очевидным: зрители "немножко устали сидеть дома" на карантине, и, возможно, не все из них пока готовы к тяжелым кинодрамам. Поэтому более серьезные ленты пойдут лишь ближе к концу года.

"Мы понимаем прекрасно, что молодым ребятам, которым и наша специфика, связанная с коронавирусом, позволяет первыми прийти в залы, хочется простого общения, свиданий в кино, похода в кино", - сказала Ольга Борисовна. Так что драм раньше зимы не ждите (если кому вдруг мало).