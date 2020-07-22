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22.07.2020 18:34
Рубрика: Спорт

Ценный кадр

Панарин претендует на два приза НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в число номинантов на "Харт Трофи", приз, вручаемый лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Панарин провел лучшую "регулярку" в своей энхаэловской карьере, набрав 95 (32 гола+63 передачи) очков. Все три показателя - рекордные для россиянина, даже несмотря на то, что "гладкий чемпионат" не был доигран до конца и Панарин провел только 69 матчей. Конкурента у него два - канадский центрфорвард "Колорадо" Нэтан Маккиннон - 93 (35+58) в 69 матчах и немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзатль - 110 (43+67) в 71 матче.

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Драйзатль уже взял "Арт Росс Трофи", награду, присуждаемую лучшему бомбардиру. Однако для соискателей "Харта" важно не столько количество очков, сколько совокупный вклад в успехи команды. И тут Панарин на равных с двумя остальными. Он абсолютно лучший по количеству очков в равных составах (71) и показателю полезности (+36).

Любопытно, что трио в том же составе уже номинировано и на другой приз "Тед Линдсей Эворд", вручаемый самому ценному игроку по мнению хоккеистов.

- Для меня это очень важно на самом деле. Я был крайне удивлен и особо не концентрировался на трофеях. Честно говоря, даже не рассчитывал куда-то номинироваться. Поэтому изумлен, что меня выдвинули и на эту, и на предыдущую номинацию. Но это больше хорошая новость для моих родных, - признался Артемий Панарин в интервью официальному сайту НХЛ.

А вот какой приз важнее, Панарин ответить затруднился. "Но когда сами игроки называют тебя лучшим, это приятно".

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