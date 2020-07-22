Постановление губернатора Пензенской области от 21 июля 2020 года № 141 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.07.2020 № 58-00-05/8-5734-2020 и от 15.07.2020 № 58-00-05/8-5770-2020 "О направлении информации по переходу на III этап снятия ограничений", постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "спортивных," исключить;

1.1.2. в абзаце первом подпункта 3.3.1 слова "торгово-развлекательных центрах," исключить;

1.1.3. в подпункте 3.3.2 слова "кинотеатров (кинозалов)," исключить.

1.2. Пункт 20 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 25 дополнить подпунктом 25.3 следующего содержания:

"25.3. С 21.07.2020 осуществить переход на третий этап снятия ограничений:

25.3.1. возобновить работу с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

- предприятий торговли и сферы услуг - без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта.".

1.4. В пункте 28 слова "позднее чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства" заменить словами "ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







