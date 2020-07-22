Новотроицкие металлурги отметили профессиональный праздник

Работники АО "Уральская Сталь" (новотроицкого комбината компании "Металлоинвест") отметили День металлурга. В этом году он прошел под эгидой 65-летия комбината.

Накануне профессионального праздника все работники комбината получили корпоративные подарочные наборы с юбилейной символикой. Для того чтобы обеспечить меры безопасности в условиях распространения коронавируса торжества на этот раз проводились в новых форматах. Традиционные собрания с чествованием передовиков прошли на открытом воздухе у Доски почета комбината. А 17 июля праздничное мероприятие соединило в сети интернет металлургов в цехах и заводоуправлении "Уральской Стали" с руководителями УК "Металлоинвест", города и региона. В преддверии праздника корпоративными и отраслевыми наградами были отмечены более 300 работников "Уральской Стали".

День металлурга отмечал весь Новотроицк: ведь с историей комбината связаны судьбы нескольких поколений горожан. По улице Советской от профилактория до входной группы парка разместилась фотовыставка "Красивое дело сильных людей": на ней были представлены самые яркие кадры из цехов и производственных помещений "Уральской Стали". Праздничные баннеры и плакаты можно было встретить не только на территории комбината, но и по всему городу.

Вместо традиционного выступления звезд российской эстрады в официальных сообществах компании в соцсетях для новотроицких металлургов в этот день состоялся эксклюзивный онлайн-концерт популярной российской рок-группы "Би-2". Его можно было увидеть и на следующий день в эфире местных телеканалов.

В субботу, 18 июля, в честь Дня металлурга и 65-летия "Уральской Стали" в Новотроицке был организован масштабный автопробег. Специализированный транспорт, украшенный праздничными баннерами, проехал по территории предприятия. А затем легковые автомобили автотранспортного цеха комбината с корпоративной символикой двинулись по центральной улице города. На своих машинах к автопробегу присоединились и работники комбината. Акция финишировала на парковой площади, где автомобили выстроились в число "65". В тот же момент эти цифры загорелись в окнах заводоуправления "Уральской Стали".

Ярким завершением праздника стал красочный фейерверк. В этом году он грянул сразу с пяти точек: в районе центральной проходной, парковой площади, сквера за Молодежным центром, здания городской администрации и Храма Петра и Павла. Залпы салюта озарили ночное небо, подарив незабываемые впечатления жителям Новотроицка.

Справка о компании:

Металлургический комбинат "Уральская Сталь" как промышленный гигант Оренбургской области ведет свою историю с 1955 года. Предприятие входит в число ведущих российских производителей черной металлургии. Является одним из ведущих производителей штрипса для труб большого дамета, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали. Входит в топ-8 крупнейших производителей стали в России. Комбинат также производит непрерывнолитую заготовку круглого и прямоугольного сечения, чугун, кокс и продукцию коксохимического производства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Уральская Сталь"