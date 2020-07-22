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22.07.2020,  
16:18
Текст:  Антон Валагин

Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики НАТО над двумя морями

Фото: Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia.org Фото: Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia.org
Фото: Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia.org

Истребители дежурных сил ПВО Черноморского и Балтийского флотов были подняты для сопровождения трех самолетов-разведчиков НАТО.

Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
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Над Балтийским морем флотские радары обнаружили патрульный самолет Lockheed P-3 Orion ВВС Германии. Радиолокационные станции в Крыму засекли сразу два самолета-шпиона ВВС США: морской Boeing P-8 Poseidon и - редкая птица! - стратегический высотный разведчик Lockheed U-2S Dragon Lady.

- Для сопровождения самолетов НАТО были подняты истребители дежурных сил ПВО Балтийского и Черноморского флотов. Нарушения госграницы РФ допущено не было, - сообщили ТАСС в в Национальном центре управления обороной.

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