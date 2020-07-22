На Среднем Урале по схеме проектного финансирования возводится 1,3 миллиона квадратных метров жилья. И, хотя это лишь треть общего объема, регион признан одним из лидеров по переходу на эскроу-счета.

По данным Уральского ГУ Банка России на 1 июня 2020-го, жители Свердловской области завели 3800 счетов эскроу, куда положили 10,6 миллиарда руб­лей, 276 счетов на 811 миллионов уже раскрыты, то есть люди получили готовые квартиры. Подобные услуги в регионе предоставляют семь банков.

Напомним: переход на проектное финансирование произошел 1 июля 2019 года. Теперь физлица переводят деньги не напрямую застройщику, а на специальный счет. Получить их компания сможет только после того, как сдаст объект в эксплуатацию.

- Вначале был сложный период, связанный с формированием требований к застройщикам и документам, сейчас механизм устоялся. По остатку средств на счетах эскроу регион занимает шестое место в России, по общему количеству счетов - седьмое, по количеству договоров с девелоперами - восьмое. Свердловские застройщики достаточно быстро и менее болезненно, чем другие, переходят на проектное финансирование. Ставка кредитования для них в июне в среднем составила 4,7 процента, - рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Большинство финансово устойчивых компаний без проб­лем получает займы, но одобряются не все проекты. Так, из 130 поступивших заявок одобрено 56. Основная причина отказов - низкая рентабельность (необходимый минимум 15-20 процентов) и проблемы с разрешительной документацией. Тем не менее жалоб на проектное финансирование в ЦБ поступают единицы по всей стране, утверждает эксперт. В основном они касаются раскрытия счетов.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, сейчас в регионе возводится свыше трех миллионов квадратных метров жилья. Основная часть - по прежним схемам: из 211 объектов лишь 37 возводится по счетам эскроу, 98 финансируется по старым договорам долевки, 53 объекта должны быть завершены на собственные средства девелоперов.

- Мы входим в проектное финансирование достаточно динамично, но пока оно не превалирует над остальными способами. Цикл в строительстве составляет от 1,5 до 3 лет, то есть через год мы будем видеть уже иную картину, - подчеркнул глава ведомства.

Что касается опасений, которые высказывали эксперты год назад, когда система проектного финансирования стала обязательной для долевки, то, по словам чиновника, критического роста числа проблемных объектов не случилось (сейчас их на Среднем Урале 23, все на конт­роле властей. - Прим. ред.). Даже если у застройщиков возникают проблемы, то они чаще связаны с переформатированием проектов, а не с отсутствием денег. Компании, которые и раньше испытывали перебои с финансированием, продолжают искать новые источники: вкладывают собственный капитал, привлекают инвестиции других застройщиков.

А вот прогноз, что новая схема больнее всего ударит по строительству в малых городах, похоже, более реалистичен.

- Оно находится в критичес­кой зоне в силу низкой рентабельности и ценовой привлекательности, - признает Волков. - Здесь нужно рассматривать привлечение госпрограмм: переселение из аварийного жилья или строительство домов для отдельных категорий населения.