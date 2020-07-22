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22.07.2020,  
10:47
Текст:  Антон Валагин

Сибирский тигр: истребитель США перекрасили под Су-27

Легкий истребитель ВВС США F-5 Tiger II замечен в раскраске, имитирующей боевой камуфляж российского Су-27. Самолет необычной масти совершил первый полет 20 июля. Ожидается, что вскоре он приступит к тренировкам в авиации ВМС США, пишет Military Watch. Издание назвало новую схему окраски F-5 "Сибирский тигр".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Tiger II - легкий истребитель третьего поколения, он используется для тренировки американских летчиков в качестве спарринг-партнера. То есть изображает самолет противника. Американские военные ценят его за маневренность, простоту обслуживания и низкие эксплуатационные расходы. Для того, чтобы достойно изображать современные истребители, F-5 постоянно модернизирует авионику и системы радиоэлектронной борьбы.

Самолет, который он будет изображать, тоже немолод. Советский тяжелый истребитель Су-27 (Flanker по классификации НАТО) разрабатывался для противостояния F-15 и выпускался в 90-х и 2000-х годах. Сейчас самолет снят с производства - ВКС РФ производят его замену на новые истребители Су-30 и Су-35. При этом современные модификации Су-27СМ2 и СМ3 превосходят самолеты США по боевым возможностям - в первую очередь благодаря мощным радарам "Ирбис-Е" и дальнобойным ракетам "воздух-воздух".

Перекраска F-5 Tiger - очередной шаг ВВС США в "персонализации" своего воздушного противника. Ранее истребитель F-16 и палубный F/A-18 замаскировали под Су-57.

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