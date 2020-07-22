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У звезды "Сволочей" Ильи Сысоева друг угнал и разбил Lexus

Новости
    22.07.2020, 13:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Материальное и моральное горе постигло тридцатилетнего российского актера, каскадера и постановщика трюков Илью Сысоева.

Фото: instagram.com/ buinovofficial
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию

Как передает KP.RU, друг Николай угнал и разбил дорогую иномарку, принадлежащую "вору Матяне" из драмы "Сволочи".

Уточнено: несколько дней назад актеру пришлось заявить в полицию на товарища, который без спроса взял ключи от его Lexus RX 300, собираясь тайно покататься, но попал в ДТП. И Сысоев написал на того заявление.

Друг актера, подозреваемый теперь в угоне и порче имущества, уже задержан и дал признательные показания. Причем искать злоумышленника не пришлось - он живет от актера буквально через стену, в соседней квартире.

По факту возбуждено уголовное дело. Нанесенный ущерб оценивается.

Илья Сысоев родился в 1990 году. На экранах - 2002-го, с "Белого золота. Далее - сериал "Боец. Рождение легенды", продолжение сериала "Боец", "Борис Годунов", "Огуречная любовь", "Молодая гвардия" (постановщик трюков), Next, "Морской патруль", "Главный калибр", "Ищейка", "Розыск", Панда в "Геймерах".

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