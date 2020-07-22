В России начались испытания нового штурмового вертолета

"Вертолеты России" начали летные испытания новейшей версии транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН.

- Национальный центр вертолетостроения приступил к полетам. Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его в серию. Параллельно с ОКР идет строительство вертолетов. Позже к полетам подключатся еще две машины этого типа, - рассказал РИА Новости глава холдинга Андрей Богинский. Он уточнил, что первый этап испытаний планируется завершить в ноябре.

Вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием: многофункциональные цифровые дисплеи в нем сочетаются с аналоговыми приборами. Кабина экипажа и основные агрегаты защищены новой броней из титанового сплава. Пол и борта грузовой кабины - до уровня иллюминаторов, - прикрывает съемная броня из кевлара.

Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало новое вооружение - в частности, два крупнокалиберных курсовых пулемета на фермах подвески. Ожидается, что первую партию из десяти новых вертолетов Минобороны получит в 2020-2021 годах. Ими будут оснащаться части специального назначения.