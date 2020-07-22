Указ губернатора Владимирской области от 21 июля 2020 года № 209 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 приложения № 1 к Указу изложить в следующей редакции:

"2.1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, за исключением деятельности механизированных стационарных аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе - 93.2, 93.21, 93.29, 93.29.2, 93.29.3, 93.29.9"

1.2. Приложение № 2 к Указу дополнить пунктом 10 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 21.07.2020 № 209

10. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность механизированных стационарных аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе, при условии соблюдения санитарных требований:

- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием;

- обеспечение разделения всех работников в целях минимизации контактов;

- организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работников и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания;

- организация осмотров работников на признаки инфекционных заболеваний с термометрией. Проводить термометрию не менее 2-х раз в день (утром и вечером);

- организация при входе в зону аттракционов мест обработки рук кожными антисептиками;

- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (исходя из смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа), кожными антисептиками;

- организация централизованного сбора использования средств индивидуальной защиты. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов - герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

- проведение дезинфекции с кратностью каждые 2 часа всех контактных поверхностей;

- использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в случае выявления сотрудников с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ;

- обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток;

- запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенного помещения с оборудованием раковины для мытья рук и дозатором для обработки рук кожными антисептиками;

- нанесение перед кассами и входом на аттракцион разметки, позволяющей соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 метра;

- рассадка посетителей - с соблюдением социальной дистанции - 93.2, 93.21, 93.29, 93.29.1, 93.29.9







