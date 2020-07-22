Patek Philippe пополнил свою коллекцию Grand Complications ("великих усложнений") тремя моделями, которые наверняка заинтересуют коллекционеров. Эти выпуски хоть и не лимитированы, но "естественно ограничены" сложностью и длительностью производства таких часов. Одну из моделей, хронограф с вечным календарем (Ref. 5270J-001) обещают привезти для продажи в России. С нее и начнем.

Хронограф с вечным календарем

Ref. 5270J-001 Perpetual Calendar Chronograph. Фото: Patek Philippe

Это классическая модель 5270 Perpetual Calendar Chronograph в новом дизайне. Сочетание двух знаменитых усложнений, вечного календаря и хронографа, - предмет гордости марки на протяжении последних 80 лет.

Калибр хронографа с вечным календарем CHR 29-535 PS Q разработан в 2011 году и полностью создан компанией Patek Philippe. Он сочетает в себе традиционный дизайн с шестью запатентованными инновациями для хронографа и выделяется своим чрезвычайно тонким календарным механизмом (1,65 мм при 182 деталях). Работой мануфактурного механизма с ручным заводом можно любоваться через сапфировое стекло задней крышки.

Новый дизайн модели заключается в использовании желтого золота в качестве материала корпуса и серебряного опалового циферблата. Ранее эта модель выпускалась в платиновом корпусе с циферблатом лососевого цвета, а также в корпусе и на браслете из розового золота с черным циферблатом.

Запас хода механизма - 65 часов (при включенном хронографе - 55 часов). Диаметр корпуса - 41 мм, толщина - 12,4 мм. Ориентировочная цена - 149 000 швейцарских франков.

Сплит-хронограф

Следующая модель - сплит-хронограф с синим циферблатом в корпусе из платины. Она впервые появилась в 2015 году, тоже в платине, но с черным эмалевым циферблатом. Новая модель Ref. 5370P-011 Split-Seconds Chronograph отныне ее заменит. Видимо, эмаль синего цвета сегодня более востребована.

Ref. 5370P-011 Split-Seconds Chronograph. Фото: Patek Philippe

Принадлежность новинки к семейству платиновых часов Patek Philippe можно распознать по одной характерной "секретной детали": бриллианту круглой огранки, закрепленному на корпусе между нижними ушками ремешка, напротив отметки "6 часов".

Внутри корпуса - тоже мануфактурный механизм с ручным заводом, разработанный силами марки. Напомним, сплит-хронограф, в отличие от обычного хронографа, способен замерять два одновременно начавшихся отрезка времени (например, при соревновании двух участников на скорость), для чего имеет две центральные секундные стрелки и соответствующий, более сложный, механизм.

Запас хода механизма 65 часов (при включенном хронографе - 55 часов). Диаметр платинового корпуса - 41 мм, толщина 13,56 мм, ориентировочная цена 232 000 швейцарских франков.

Минутный репетир с турбийоном

К числу излюбленных мануфактурой Patek Philippe усложнений относится и минутный репетир. Новая модель Ref. 5303R-001 Minute Repeater Tourbillon - это первый минутный репетир марки, в котором механизм репетира с молоточками и гонгами был перенесен на сторону циферблата. Таким образом, им можно любоваться в действии, не снимая часов с запястья.

Ref. 5303R-001 Minute Repeater Tourbillon. Фото: Patek Philippe

Необычный циферблат этой модели делает ее гораздо более "цепляющей" взгляд, чем традиционно элегантные, но весьма внешне сдержанные репетиры марки.

Корпус из розового золота украшен широким полированным безелем, а также инкрустациями из белого золота с гравировкой. Механизм в оправе из белого золота виден сквозь сапфировое стекло задней крышки. Там же можно обнаружить каретку турбийона, который Patek Philippe обычно не выносит на циферблат, и регулятор боя, украшенный символом мануфактуры - крестом Калатрава.

Механизм тоже мануфактурный, с ручным заводом, запас хода - 48 часов. Диаметр корпуса 42 мм при толщине 12,13 мм. Ориентировочная стоимость соответствует амбициозному уровню часов - 600 000 швейцарских франков.

В XX веке мануфактура Patek Philippe заработала легендарную репутацию производителя сверхсложных часов благодаря карманным часам, созданным для американских коллекционеров Джеймса Уорда Паккарда и Генри Грейвса-младшего: эти модели воспроизводили мелодии, а также имели сложные астрономические функции. В то же время часовщики Patek Philippe увлеченно создавали Grand Complications в меньших размерах, чтобы их можно было носить на запястье, о чем свидетельствуют первые известные наручные часы с вечным календарем, появившиеся в 1925 году.

В конце XX века мануфактура вновь представила две модели карманных часов, которые никогда в мире раньше не видели: Calibre 89 (33 сложные функции, эта модель стала самыми сложными механическими часами в мире на 25 лет) и Star Caliber 2000 с 21 сложной функцией.

В 2014 году была выпущена модель Grandmaster Chime с 20 сложными функциями, которая стала самыми сложными наручными часами Patek Philippe.

Сегодня компания располагает одной из самых больших коллекций регулярно выпускаемых часов - Grand Complications, которые содержат функцию минутного репетира с вечным календарем, астрономические часы, часы с турбийонами и модели, сочетающие в себе несколько из этих весьма востребованных коллекционерами функций.

Три модели Grand Complications 2020 года воплощают в себе уровень мастерства, который делает каждую из них драгоценным произведением часового искусства.