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22.07.2020,  
14:17
Текст:  Николай Грищенко

Завершились испытания пистолета-пулемета Калашникова

Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
Фото: YouTube
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Разработанный в рамках проекта "Витязь-МО" пистолет-пулемет успешно прошел государственные испытания. В честь конструктора Виктора Калашникова новому оружию присвоено наименование "9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20".

Как сообщает Калашников Media, базой для ППК-20 стал серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". Однако в пистолете-пулемете Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и повышена надежность изделия, кроме того, для ППК-20 разработан прибор малошумной стрельбы.

Отметим, что ударно-спусковой механизм позволяет "Витязю" вести одиночный и автоматический огонь патронами 9×19 мм различных типов, в том числе патронами 7Н21 с бронебойными пулями. Магазин рассчитан на 30 патронов. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули - 380 метров в секунду, прицельная дальность - 200 метров.

В 2005 году пистолет-пулемет "Витязь" был принят на вооружение, он используется в специальных подразделениях МВД, ФСБ и ФСО.

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