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23.07.2020 15:37
Рубрика: Экономика

Форум "Сильные идеи для нового времени" придаст новый импульс деловой активности в России

В Москве под председательством первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Форума "Сильные идеи для нового времени". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

"Форум должен стать площадкой для прямого диалога между экспертным сообществом, предпринимателями и современными лидерами в целях поиска новых стимулов для восстановления российской экономики и поддержания деловой активности в стране, - отметил на заседании Организационного комитета Форума первый вице-премьер России Андрей Белоусов. - Мы ожидаем, что объединение общественных инициатив и административного ресурса со стороны институтов развития и государства даст мощный синергетический эффект. На площадке Форума выберут лучшие идеи, которые будут сформированы в проекты, направленные на перезагрузку экономики, восстановление и развитие пострадавших отраслей, формирование новых точек экономического роста".

Форум будет посвящен поиску сильных идей, которые помогут в поиске ответов на большие и сложные вызовы нового времени.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года, национальными целями развития Российской Федерации определены сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация. Форум "Сильные идеи для нового времени" станет первым мероприятием, которое обеспечит решение этой задачи - с помощью идей и проектов, аккумулированных на базе Форума, и талантов тех людей, которые придумают и реализуют эти проекты", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Форума "Сильные идеи для нового времени" Антон Кобяков.

Как сообщалось ранее, Форум пройдет в два этапа. В рамках онлайн-этапа с июля по сентябрь 2020 года на специально созданной крауд-платформе idea.asi.ru осуществляется сбор, обсуждение и доработка идей и практик по семи тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Офлайн-мероприятия Форума будут проходить 20-21 сентября на территории Парка науки и искусства "Сириус" в городе Сочи, где состоится презентация результатов работы в гибридном формате телекоммуникационного и очного присутствия с использованием дистанционных технологий. Доработанные проекты и готовые к тиражированию практики будут включены в сетевой акселератор АСИ для дальнейшего продвижения.

Мероприятие на площадке будет организовано с соблюдением методики, рекомендованной Роспотребнадзором при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности в России.

Экономика Бизнес

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