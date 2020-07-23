Умерла певица и актриса из "Супермена" Энни Росс

Британо-американская певица и актриса Энни Росс скончалась на девяностом году жизни в своем доме в Нью-Йорке 21 июля.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего менеджера артистки, уточнившего, что причиной смерти Росс стала болезнь сердца и эмфизема.

#AnnieRoss - here she is looking pretty fabulous when she recorded an interview for me and @itssueclark back in 2018 #jazz pic.twitter.com/iWxNp6Y3NN — Hayley Redmond (@HayleyFudge) July 21, 2020

Аннабелль Аллан Шорт (настоящее имя) родилась 25 июля в семье шотландских артистов. В Нью-Йорк они перебрались, когда Энни было четыре года - в трюме, купив самые дешевые, какие только возможно, билеты.

Карьеру начала в семь, в четырнадцать выиграв свой первый музыкальный конкурс.

Большую славу Энни стяжала как участница вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, записав с коллегами семь альбомов, начиная с 1957-го и до того, как в 1962-м ушла из группы и открыла в Лондоне ночной клуб. Где засветились множество звезд уровня Нины Симон.

CLASSIC TRIOS: Dave Lambert, Jon Hendricks & Annie Ross #LambertHendricks&Ross#AnnieRoss#JonHendricks#DaveLambert#Jazz#vocalgroup#singers#1950s#1960s#legends#American#Scottish pic.twitter.com/cPo0rSsAUF — Frank Malfitano (@FrankMalfitano) July 22, 2020

На экранах Росс дебютировала еще в 1937-м. В закромах - десятки фильмов и сериалов, не считая участия в саундтреках.

Выборочно: сериал "Святой", "Янки", Вера из третьего "Супермена", "Сбрось маму с поезда", второй "Дом с приведениями", бабуля Рут из второй и третьей частей восхитительной хоррор-комедийной серии "Существо в корзине", "Короткий монтаж".