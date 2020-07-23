Новости

Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики" 12:35
Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры 12:09
В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову 11:43
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 22.07.2020
Министр культуры рассказала, что покажут в кинотеатрах после пандемии 22.07.2020

Умерла певица и актриса из "Супермена" Энни Росс

Новости
    23.07.2020, 11:27
Текст:   Олег Усков

Британо-американская певица и актриса Энни Росс скончалась на девяностом году жизни в своем доме в Нью-Йорке 21 июля.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего менеджера артистки, уточнившего, что причиной смерти Росс стала болезнь сердца и эмфизема.

Аннабелль Аллан Шорт (настоящее имя) родилась 25 июля в семье шотландских артистов. В Нью-Йорк они перебрались, когда Энни было четыре года - в трюме, купив самые дешевые, какие только возможно, билеты.

Карьеру начала в семь, в четырнадцать выиграв свой первый музыкальный конкурс.

Большую славу Энни стяжала как участница вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, записав с коллегами семь альбомов, начиная с 1957-го и до того, как в 1962-м ушла из группы и открыла в Лондоне ночной клуб. Где засветились множество звезд уровня Нины Симон.

На экранах Росс дебютировала еще в 1937-м. В закромах - десятки фильмов и сериалов, не считая участия в саундтреках.

Выборочно: сериал "Святой", "Янки", Вера из третьего "Супермена", "Сбрось маму с поезда", второй "Дом с приведениями", бабуля Рут из второй и третьей частей восхитительной хоррор-комедийной серии "Существо в корзине", "Короткий монтаж".

Новости

Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода" 22.07.2020
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 22.07.2020
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 22.07.2020
Круз договаривается о съемках фильма "Миссия невыполнима 7" в Норвегии 22.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Эксперты назвали лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года 22.07.2020
Начато производство первого приквела "Игры престолов" 22.07.2020
Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса 21.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: gettyimages.com
Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал 21.07.2020
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20.07.2020
"Джокер" возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев 20.07.2020
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ buinovofficial
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию 22.07.2020
СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию 21.07.2020
Умер известный шансонье Бока 21.07.2020