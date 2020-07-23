АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на реке

Работники АО "Транснефть - Западная Сибирь" провели учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро-Судженск через реку Шегарка в Кривошеинском районе Томской области.

Было отработано взаимодействие персонала Томского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также проверена готовность сил и средств филиала к оперативной локализации и ликвидации условной нештатной ситуации.

Согласно сценарию УТЗ на подводном переходе МН Александровское - Анжеро-Судженск произошло снижение давления ниже допустимого. Диспетчером НПС "Молчаново" было принято решение об остановке транспортировки нефти на данном участке. Для уточнения причин падения давления на подводный переход оперативно выехала патрульная группа. По результатам обследования был установлен факт "аварийного выхода нефти" на водную поверхность реки, проведена проверка полного закрытия узлов запорной арматуры на подводном переходе, уточнен характер условного повреждения.

Основные работы по локализации условной нештатной ситуации на подводном переходе МН выполняли сотрудники линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС "Молчаново". На реке бригады ЛАЭС установили два каскада боновых заграждений общей длиной 210 погонных метров. Сбор "нефти" с водной поверхности был выполнен с использованием нефтесборщиков. Также на месте работ постоянно производился мониторинг состояния окружающей среды - поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы.

Всего в УТЗ были задействованы 18 человек и 8 единиц специальной техники. Благодаря слаженным действиям всех служб условный разлив был локализован в нормативные сроки. Наблюдательная комиссия положительно оценила выполнение практических действий и высокий уровень мобилизации персонала ЛАЭС НПС "Молчаново" на разных этапах проведения УТЗ.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"