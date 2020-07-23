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23.07.2020 12:32

Бригада шахты имени Ялевского первой в СУЭК добыла три миллиона тонн угля

Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" стала первой в Сибирской угольной энергетической компании, добывшей с начала года трехмиллионную тонну угля.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Коллектив Анатолия Кайгородова задействован на отработке лавы №52-14-1, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года с запасами угля 5,2 миллиона тонн. Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Марка угля ДГ. Отличительной особенностью этой лавы является длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи ДБТ и Глиник, вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час. На сегодняшний день в компании используется уже четыре комбайна данного типа.

Напомним, что умелое применение такого высокопроизводительного оборудования очистными бригадами Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского и Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана позволило установить несколько выдающихся производственных результатов. Сегодня коллективу Евгения Косьмина принадлежит мировой рекорд месячной добычи - 1 миллион 627 тысяч тонн угля. А бригада Игоря Малахова владеет российским рекордом годовой добычи - 6 миллионов 344 тысяч тонн угля.

СУЭК Андрея Мельниченко вкладывает большие средства в развитие шахты имени В.Д. Ялевского, стабильно входящей в число отраслевых лидеров. Только за последние два года общий объем инвестиций в это предприятие составил 8,8 миллиарда рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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