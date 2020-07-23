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23.07.2020 11:00

"Ростелеком" в Сибири обеспечил интернетом еще 368 социально значимых объектов

За первое полугодие 2020 года "Ростелеком" в Сибири подключил к скоростному интернету еще 368 социально значимых объектов, среди которых - школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и территориальные органы Росгвардии. Для этого федеральный провайдер проложил 785 километров волоконно-оптических линий связи в четырех сибирских регионах: в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" создает современную телекоммуникационную инфраструктуру по направлению "Информационная инфраструктура" в рамках федеральной программы "Цифровая экономика". Срок выполнения заключенных государственных контрактов - декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 2 447 соцобъектов. Больше всего включенных в проект учреждений насчитывается в Республике Бурятия, там цифровые услуги станут доступны на 1 066 объектах. В Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии - 444, в Томской области - 668.

"В этом году проводить интернет в социально значимые объекты "Ростелекому" приходилось в новых условиях, которые связаны с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на сложности, работы выполнялись по графику, и нам удалось сделать значительную часть от запланированного. В частности, уже проложено более 80% линий связи, необходимых для доступа в сеть. Благодаря этому до конца 2020 года по программе "Цифровая экономика" интернет появится еще в 418 учреждениях", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Надежный интернет поможет жителям отдаленных населенных пунктов удобнее организовывать свою работу: проводить онлайн-обучение, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записывать на прием к врачам и оперативно обмениваться информацией.

Программа "Цифровая экономика" утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления "Информационная инфраструктура". Компания "Ростелеком" является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой - повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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