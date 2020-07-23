В "Россети Северный Кавказ" обсудили развитие социального партнерства

Сегодня в Пятигорске проходит расширенное совещание по вопросам развития отношений в сфере социального партнерства в структурах ПАО "Россети Северный Кавказ". Подобное масштабное совещание с участием лидеров сторон социального партнерства проходит впервые.

В работе совещания участвуют первые заместители генерального директора "Россетей" Андрей Майоров и Лариса Романовская, председатель Всероссийского электропрофсоюза Юрий Офицеров, глава Ассоциации "ЭРА России" Аркадий Замосковный, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров, руководители "Россети Северный Кавказ" и профсоюзов энергокомпаний СКФО. В диалоге также участвуют генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, представители соседних макрорегиональных энергокомпаний - "Россети Юг" и "Россети Кубань".

Участникам зачитано обращение от имени Генерального директора госхолдинга "Россети" Павла Ливинского.

Главой энергокомпании отмечено, что в 2018 году началась масштабная работа по доведению до нормативного состояния объектов распределительной инфраструктуры СКФО, активно развивается магистральный сетевой комплекс. В этом году на Северном Кавказе будут введены в эксплуатацию новые объекты, в том числе крупные магистральные, которые окажут непосредственное влияние на надежность электроснабжения потребителей всех субъектов, входящих в СКФО. "Убежден, что мы вместе, при деятельном участии наших сотрудников, органов власти регионов Северного Кавказа, а также общественных и профсоюзных организаций сможем сделать сетевой комплекс под управлением "Россети Северный Кавказ" примером для других регионов и предметом нашей общей гордости", отмечает Павел Ливинский.

Представители сторон социального энергопартнерства работают на площадке в формате оживленной партнерской дискуссии.

Отмечая высокий уровень ответственности "Россетей" по отношению к каждому работнику холдинга в период борьбы с COVID-19, председатель Всероссийского электропрофсоюза Юрий Офицеров выразил признательность руководству госкомпании за создание эффективной программы поддержки работников в период высоких эпидемиологических рисков.

"Важный элемент поддержки персонала - это 30 процентов надбавки к окладу, это поддержка семей и ветеранов отрасли. В период пандемии нам всем важна была не только материальная, но и морально-психологическая поддержка, в том числе обычное человеческое внимание. Меры, которые разработаны в ПАО "Россети", как раз носят характер комплексной поддержки персонала. Каждый работник ощущает поддержку своего работодателя. Особенно приятно, что в указанной программе "Россетями" учтены все пожелания профсоюзной стороны", - отметил Юрий Офицеров.

Оценивая, как "Россети Северный Кавказ" проходят непростой для всей страны период пандемии, первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россетей" Андрей Майоров подчеркнул, что благодаря профессиональным решениям руководства компании наравне с высокой ответственностью каждого работника энергетики Северного Кавказа без сбоев обеспечили надежное энергоснабжение потребителей макрорегиона. "На высоком уровне организована работа производственного персонала, дежурных бригад, которые круглосуточно обеспечивают надежное энергоснабжение регионов. Благодарен каждому работнику от лица руководства холдинга за качественную и профессиональную работу", - подчеркнул Андрей Майоров.

"Северный Кавказ - один из приоритетных макрорегионов, развитию сетевого комплекса СКФО "Россети" уделяют повышенное внимание. Здесь работают высококлассные специалисты, которые болеют за свое дело, за создание условий для развития и процветания своей земли. Тем не менее в электросетевом комплексе Северного Кавказа годами копились проблемы, которые сегодня предстоит сообща решать сторонам социального партнерства. Искренне убеждена: каждый энергетик Северного Кавказа обладает достаточным потенциалом для решения самых сложных профессиональных задач", - отметила первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Лариса Романовская.

Работа совещания продлится два дня. Участники предметно обсудят взаимодействие в каждом регионе деятельности "Россети Северный Кавказ".

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"