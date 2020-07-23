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23.07.2020,  
09:05
Текст:  Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин"

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Владимир Пасякин/РГ
В Севастопольской бухте начали формировать парадный строй кораблей ЧФ

Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" задействовали в заводских ходовых испытаниях на Черном море. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В рамках испытаний экипаж судна проведет наладку и проверку главной энергетической установки на разных режимах работы, испытает резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также протестирует внутрикорабельные средства связи.

Планируется, что "Павел Державин" войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Военно-морской флот корабль поступит ранее обозначенного контрактом срока. Притом что его передача ВМФ должна произойти до конца 2020 года.

На Черном море уже служат два таких сторожевика, построенные на Зеленодольском заводе имени Горького: "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".

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