Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD

Американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD долгое время оставался самым мощным и известным в мире, став примером для подражания. Но теперь его авторитету угрожает российский С-500, говорится в материале китайского издания Sina.

Система ПРО США раскрыла научно-технический потенциал страны. Она имеет возможность обнаружения и защиты от баллистических ракет, выходящих из верхних слоев атмосферы или проходящих конечный участок траектории полета. Вдобавок THAAD способен осуществлять простую противовоздушную оборону и вести огонь по военной авиации противника.

- Соединенные Штаты за столько лет привыкли полагаться на свое могущество и позволили себе расслабиться. Россия воспользовалась моментом и обошла их в данной области. Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".

Все показатели американского комплекса говорят о его поразительной мощности. 10 ракет-носителей способны долетать до цели, удаленной на 500 метров, за 2,5 секунды. Бортовая система поиска и сопровождения представлена радарами двух моделей: первая отвечает за поиск баллистических ракет при подъеме, а вторая осуществляет наведение при перехвате падающей боеголовки. Обнаружение осуществляется в Х-диапазоне, зона действия радаров достигает от нескольких сотен до нескольких тысяч километров.

Однако С-500 принадлежит к новому поколению систем воздушно-космической обороны, отмечается в материале. Дальнобойность у ЗРК С-500 "Прометей" на 50 процентов больше, чем у С-400, а высота и скорость объекта перехвата превосходит показатели предшественника почти в два раза.

С-500 не является единым комплексом ПВО-ПРО, а состоит из пункта боевого управления, противоракетной и противосамолетной части. Он способен перехватывать практически все средства воздушного нападения, состоящие на вооружении США, а также уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

- По информации российских изданий, новый ЗРК поступит в войска до конца года, а передача первого серийного образца запланирована на 2025 год. Этот прорыв можно смело назвать сокрушительным для американского комплекса ПРО, - резюмирует Sina.