Стоит ли покупать флагманские смартфоны сейчас или подождать до осени

Хит-парад "осенних" флагманов совсем скоро откроет компания Samsung - 5 августа южнокорейцы покажут Galaxy Note 20 и, вероятно, складной смартфон Galaxy Fold 2. Затем на арену выйдет Apple с линейкой iPhone 12, а потом - Huawei с серией Mate. Эксперты объясняли, почему новинки подорожают по сравнению с предыдущим годом.

"Я думаю, что осенью текущие модели не подорожают, за исключением Samsung Galaxy Fold, который уже поднялся в цене со 160 до 180 тысяч рублей, - объясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Но, если говорить глобально, то мы увидим прямое или скрытое удорожание новой линейки iPhone. Без этого никак, потому что сама логика развития Apple такая, что они должны стать дороже".

Аналитик утверждает, что если купертиновцы уберут из комплекта зарядку, то это приведет к фактическому удорожанию девайса на 5%. "Только в первый год отсутствие зарядки в комплекте нового iPhone принесет Apple порядка миллиарда долларов".

Что касается Samsung, то специалист уверен, что новые флагманы будут выходить в рамках тех цен, которые уже обозначены. "Note 20 будет выходить по цене не предыдущего Note, а чуть дороже, но это вписывается в ту линейку, которую мы сейчас имеем: в частности, S20 Ultra - этот смартфон стоит от 100 тысяч и выше", - прогнозирует Муртазин.

Эксперт считает, что одной из причин ежегодного удорожания флагманов является повышение себестоимости сборки смартфонов "Например, патентные отчисления на 4G в среднем на телефон составляли около 12 долларов. Сегодня, если мы говорим про отчисления за 5G - патенты разным компаниям - это Ericson, Nokia, Huawei, Samsung, Qualcomm, то здесь отчисления чуть выше 20-23 доллара без учета скидок. То же самое касается и техпроцесса - разработать чипсет на техпроцессе 10-нм это одна цена, 7-нм - другая, 5-нм - третья, и она растет экспоненциально".

Муртазин приводит в пример количество и качество камер в смартфонах: "Если в 2012 году в Galaxy S3 ставили всего одну камеру, то в 2020 у S20 Ultra их целых четыре. И при этом сам основной модуль сильно изменился. Он заметно сложнее, дороже в производстве".

Аналитик полагает, что одной из причин, по которым люди покупают флагманы, является их "статусность": "Люди зачастую покупают флагман не потому, что им нужные топовые характеристики, а потому что это статусная вещь. В реальности они не видят большой разницы с моделью среднего сегмента".

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что подорожание устройств начинается в октябре-ноябре и связано это с новогодними праздниками. "Обычно к октябрю-ноябрю начинается подорожание после летних сезонных акций, чтобы с ноября и до конца года на распродажах была возможность создать видимость скидок и продать больше товара в пиковый период спроса", - объясняет он.

По его словам, осенью нужно быть осторожным при покупках и проверять цены в каталогах онлайн-агрегаторов. "А в идеале еще смотреть на динамику за несколько недель перед покупкой через сохраненные копии страниц в поисковиках или специальные расширения браузеров/приложения", - заключает Рябинин.