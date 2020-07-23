В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову

В полицию обратилась тридцатилетняя российская актриса театра, кино и ТВ Алиса Рыжова.

Как передает KP.RU, согласно показаниям девушки, она стала жертвой телефонного мошенничества. В результате лишившись крупной суммы денег.

Алисе на телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником одного из банков, в котором у Рыжовой счет. Злоумышленник заявил, что неизвестные пытаются украсть средства с карты актрисы и для пресечения аферы ей необходимо продиктовать данные своей карты.

Что доверчивая Алиса и сделала. После чего с ее счета произошло списание более ста тысяч рублей, - конкретизировал источник издания в правоохранительных органах столицы. По факту проводится проверка.

Алиса Рыжова родилась в 1990 году в Казани. Окончила актерский факультет Международного славянского института имени Державина. С 2013-го - актриса театра "Школа драматического искусства".

Снялась в фильмах "Всё о его бывшей", "Сокровища О.К." - с Алексеем Воробьевым, сериалах "Адвокат", "Физика и химия", а также в сериале с Владимиром Епифанцевым и Дмитрием Марьяновым "Захват" - про налет на банк.