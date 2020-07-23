В США оценили ущерб от пожара на десантном корабле Bonhomme Richard

"good sense of the extent of the damage. And the damage is extensive. There is obviously electrical damage, structural damage, mechanical damage that we need to assess in much more detail before we make a final determination of next steps.

I am 100 percent confident that our... pic.twitter.com/VByiiuLwOo — Chris Cavas (@CavasShips) July 17, 2020

Командование американских ВМС оценило размер ущерб от пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard. В результате ЧП судно фактически выведено из строя: пламя уничтожило 11 из 14 внутренних палуб корабля.

"Есть повреждения огнем и водой, в разной степени, на 11 из 14 палуб. Имея в качестве ориентира полетную палубу, я обошел секции корабля на пять уровней ниже и имел возможность осмотреть надстройку.", - цитирует издание The Drive адмирала адмирал Майкла Гилдей.

Он также отметил, что "остов судна почти выпотрошен", а многие части корпуса деформированы из-за высокой температуры при пожаре - около 1200 градусов по Фаренгейту (649 градусов по Цельсию)

"Секции полетной палубы искривлены и выпирают", - отметил адмирал и сообщил, что детальное обследование выгоревшего Bonhomme Richard продолжается. Только после этого будет принято решение - ремонтировать корабль или списать. На борту десантного судна работает комиссия, которая должна установить причины пожара.

Напомним, что пожар на корабле начался 12 июля. Несмотря на все усилия спасательных служб потушить его удалось лишь 16 июля. Bonhomme Richard имеет полное водоизмещение 40500 тонн. Длина 257 метра, ширина 32 метра, осадка 8,2 метра. Крейсерская скорость 20 узлов. Дальность плавания 9500 морских миль на 18 узлах. Экипаж 1108 человек. На борту десантного судна может размещаться 1894 морских пехотинца. Корабль может перевозить 42 вертолета Sea Knight, пять самолетов-штурмовиков Harrier и шесть вертолетов противолодочной обороны ASW.