Распоряжение губернатора Амурской области от 23 июля 2020 года № 165-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 10.07.2020 № 155-р) следующие изменения:

1) в пункте 4:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить на территории Амурской области до 14.08.2020 (включительно) деятельность:";

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) кинотеатров (кинозалов), расположенных на территории городов Благовещенск, Свободный; ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов; детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением детских игровых комнат и аттракционов, осуществляющих деятельность на открытых площадках, тиров и букмекерских контор;"

в) подпункт 2 признать утратившим силу:

г) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организаций общественного питания, расположенных на территориях: городов Благовещенск, Свободный, Благовещенского района, за исключением сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, столовых, организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции, организаций питания закрытого типа, а также организаций общественного питания (кофейни, кафетерии, закусочные, буфеты) с площадью зала обслуживания не более 50 кв. м, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;";

2) пункт 1 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 23.00 (в иное время только на вынос).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 24.07.2020.

В.А.Орлов







