Новости

Из-за COVID-19 отложены премьеры сиквелов "Тихого места" и "Топ Гана" 11:38
За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 20,5% 11:35
Службу стройнадзора Крыма преобразовали в министерство 11:31
"Дочка" Great Wall выпустила копию Jeep Wrangler. Или УАЗ "Хантер" 11:17
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по борьбе 11:16
Матвиенко: Двое сенаторов больны коронавирусом 11:15
Погребняк покинул "Урал" 11:08
Анаэробную энергоустановку для подлодок разработают до конца 2023 года 11:05
Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их ввоз в страну 11:00
Из-за пандемии Disney отложил премьеру "Мулан" на неопределенный срок 10:55
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа 10:54
АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили три недели 10:43
Жительница Ямала отдала аферистам почти 2 млн за шанс стать богатой 10:41
Крым принял первый миллион туристов с начала июля 10:40
В Кузбассе полиция выяснит причину массовой гибели пчел 10:36
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Центрально-Азиатский" 10:25
Премьеры новых "Звездных войн" и "Аватаров" отложены из-за пандемии 10:20
В России предложили взимать допсбор с продаж алкоголя и табака 10:10
Финал Кубка России по футболу будет судить Москалев 10:09
Милонов предложил вернуть графу "национальность" в паспорт 10:05
В селе Дивеево Нижегородской области снят карантин 09:52
В WhatsApp появится долгожданная функция 09:50
Московская скорая начинает использовать портативные капнографы 09:49
Disney отложила премьеры "Мулан" и "Аватар-2" из-за пандемии 09:43
Более 7 тысяч москвичей прошли онлайн-тест на возможность стать донором 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 23 июля 2020 года № 165-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 23 июля 2020 г.
Опубликован 24 июля 2020 г.
Вступает в силу 24 июля 2020 г.

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 10.07.2020 № 155-р) следующие изменения:

1) в пункте 4:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить на территории Амурской области до 14.08.2020 (включительно) деятельность:";

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) кинотеатров (кинозалов), расположенных на территории городов Благовещенск, Свободный; ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов; детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением детских игровых комнат и аттракционов, осуществляющих деятельность на открытых площадках, тиров и букмекерских контор;"

в) подпункт 2 признать утратившим силу:

г) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организаций общественного питания, расположенных на территориях: городов Благовещенск, Свободный, Благовещенского района, за исключением сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, столовых, организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции, организаций питания закрытого типа, а также организаций общественного питания (кофейни, кафетерии, закусочные, буфеты) с площадью зала обслуживания не более 50 кв. м, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;";

2) пункт 1 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 23.00 (в иное время только на вынос).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 24.07.2020.

В.А.Орлов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией