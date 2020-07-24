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24 июля 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 24 июля 2020 года № УГ-290 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) сохраняется в отношении граждан):

а) в подпункте 2 позицию:

"Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действует в периоды: с 15 июня до 28 июня 2020 года включительно;

с 29 июня до 12 июля 2020 года включительно;

с 13 июля до 26 июля 2020 года включительно."

заменить позицией следующего содержания:

"Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действует в периоды: с 15 июня до 28 июня 2020 года включительно;

с 29 июня до 12 июля 2020 года включительно;

с 13 июля до 26 июля 2020 года включительно;

с 27 июля до 9 августа 2020 года включительно.";

б) дополнить подпунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:

"4.1) прибывших в Республику Башкортостан из иностранных государств вывозными международными рейсами, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи - по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

4.2) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Республику Башкортостан в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи - по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;";

2) в абзацах седьмом и восьмом подпункта 3 пункта 17 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) слова "с 29 июля 2020 года -" исключить;

3) абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:

"44. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан:

- исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки принимать решения о возобновлении деятельности отдельных оздоровительных учреждений со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей, а также детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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