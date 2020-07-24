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24 июля 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 24 июля 2020 года № 97 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" постановляю:

1, Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Белгородской области":

- второй абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий (за исключением проведения избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты, проведения мероприятий, посвященных празднованию 12 июля 2020 года Дня Прохоровского поля - Третьего ратного поля России, в соответствии с законом Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 462 "О праздничном дне Белгородской области, посвященных празднованию дня муниципального района, городского округа, города в муниципальных образованиях Белгородской области, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV));";

- второй абзац подпункта 2.4 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- посетивших территории иностранных государств, руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019;";

- подпункт 5.1 пункта 5 постановления изложить в следующей редакции;

" 5.1. Руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019.";

- подпункты 5.2, 5.3 пункта 5 постановления исключить;

- в подпункте 8.1 пункта 8 постановления слова "указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего постановления" заменить словами "находящихся в изоляции";

- во втором абзаце подпункта 8.2 пункта 8 постановления слова ", прибывшим из государств, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



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