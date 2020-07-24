Указ главы Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 198 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:
1. Внести в пункт 1 Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции" (в редакции Указа Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 г. № 183) следующие изменения:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"с 13 июля по 26 июля 2020 года;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"с 27 июля по 9 августа 2020 г. с возможным последующим продлением.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев
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