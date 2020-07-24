Постановление правительства Хабаровского края от 24 июля 2020 года № 304-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи с сохранением постановлением главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 10 июля 2020 г. № 22 "О мерах, направленных на предотвращение распространения на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действия ограничительных мероприятий на территории Хабаровского края, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"- на 14 календарных дней в период с 13 по 26 июля 2020 г. включительно;

- на 14 календарных дней в период с 27 июля по 09 августа 2020 г. включительно.";

2) в абзаце первом пункта 10 слова "12 июля" заменить словами "09 августа".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 13 июля 2020 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







