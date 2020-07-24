Постановление правительства Хабаровского края от 24 июля 2020 года № 305-пр "Об отмене отдельных дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 29 июня 2020 г. № 21, Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство края постановляет:

1. Отменить в отношении граждан, прибывающих на территорию Хабаровского края внутренними авиарейсами из других субъектов Российской Федерации, ограничительные мероприятия, введенные пунктом 1 постановления Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 г. № 176-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края".

2. Внести в пункт 1.4 раздела 1 Примерного положения об организации создания и функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2020 г. № 158-пр "Об организации создания и функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края", следующие изменения:

2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- для граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию, - постановление об изоляции, выданное главным государственным санитарным врачом по Хабаровскому краю или главным государственным санитарным врачом по субъекту Российской Федерации по месту пересечения государственной границы Российской Федерации;".

2.2. Абзацы седьмой, десятый признать утратившими силу.

3. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 г. № 176-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

3.1. Пункт 1 признать утратившим силу.

3.2. В пункте 11:

1) в абзаце первом:

а) слово ", Ульчского" исключить;

б) слова "о пребывании гражданина в обсерваторе сроком на 14 календарных дней до дня вылета либо справки" исключить;

в) слово "четыре" заменить словом "три";

2) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Для получения справки об отрицательном результате анализа на наличие новой коронавирусной инфекции гражданин обращается в медицинскую организацию, осуществляющую лабораторное исследование (в том числе методами ИФА/ИХА) на наличие новой коронавирусной инфекции, указанную в Перечне медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя для проведения лабораторных исследований материалов от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, утвержденном распоряжением Правительства Хабаровского края от 07 апреля 2020 г. № 330-рп "Об организации проведения лабораторных исследований на COVID-19".";

3) абзац третий признать утратившим силу.

3.3. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Установить, что работники, прибывшие из других субъектов Российской Федерации, в том числе в составе организованных сезонных, вахтовых групп, а также работники, следующие по авиамаршрутам местных воздушных линий в населенные пункты, расположенные на территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов края, подлежат изоляции на срок 14 календарных дней пригласившим их работодателем.".

3.4. В подпункте "а", абзацах втором, третьем, пятом, шестом подпункта "б" пункта 21 слово ", Ульчского" исключить.

3.5. Пункт 3 признать утратившим силу.

3.6. В пункте 4:

1) подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Обеспечить организацию услуг по предоставлению автомобильного транспорта для перевозки лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию к месту нахождения обсерваторов.";

2) в подпункте 4.4:

а) в подпункте "а" слова "регионов и" исключить;

б) в подпункте "в" слово ", Ульчского" исключить.

3.7. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Доставка лиц, указанных в пункте 12 настоящего постановления, к месту работы должна осуществляться работодателями централизовано, исключая следование рейсовыми поездами, самолетами и иными видами транспорта.".

3.8. Приложение признать утратившим силу.

4. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







