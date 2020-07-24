Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июля 2020 года № 97 "О переходе к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2020 года № 54 "О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", учитывая методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (письмо от 22 июля 2020 года № 01-03/5688), постановляю:

1. Продлить до 9 августа 2020 года включительно действие:

1.1. Режима обязательной самоизоляции граждан.

1.2. Подпунктов 5.2, 5.3 пункта 5, пунктов 9, 21, 24 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

3. Возобновить проведение занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе не более 2 человек совместно с соблюдением социальной дистанции не менее 5 метров.

4. Снять запрет на осуществление прогулок на улице совместно не более 2 человек либо прогулок с детьми до 14 лет с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских и спортивных площадок.

5. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив пункт 1.2.1 после слов "по 26 июля 2020 года," словами "с 27 июля по 9 августа 2020 года,".

6. Признать утратившими силу:

6.1. Пункт 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

6.2. Абзац третий подпункта 4.2 пункта 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

7. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по согласованию с главными государственным санитарными врачами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая решение регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 21 июля 2020 года № 49), с целью уменьшения семейной очаговости за счет наиболее ранней изоляции источников указанной инфекции в срок до 27 июля 2020 года внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения по изменению схемы размещения коечного фонда, расстановки кадров в медицинских организациях системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период действия режима повышенной готовности.

8. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечивать информирование граждан об обязательном соблюдении мер индивидуальной и коллективной безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

9. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры усилить контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции, ограничений, установленных постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 мая 2020 года № 48 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 3, 4, 6.

11. Пункты 3, 4, 6 настоящего постановления вступают в силу с 25 июля 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







