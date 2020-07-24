Указ губернатора Иркутской области от 24 июля 2020 года № 214-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "26 июля 2020 года" заменить словами "9 августа 2020 года";

2) в пункте 6:

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:

"с 27 июля 2020 года по 31 июля 2020 года.

Рекомендовать лицам в возрасте 65 лет и старше соблюдать с 1 августа 2020 года до ликвидации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим самоизоляции.";

3) в пункте 12 слова "26 июля 2020 года" заменить словами "9 августа 2020 года";

4) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

"161. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) организовать работу по забору биологического материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) у прибывших на территорию Российской Федерации иностранных граждан и граждан Российской Федерации на дому (по месту проживания/нахождения) в случае отсутствия у них медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, по спискам, предоставляемым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.).";

5) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в абзаце первом пункта 1 слова "26 июля 2020 года" заменить словами "31 июля 2020 года";

в абзаце первом пункта 2 слова "26 июля 2020 года" заменить словами "31 июля 2020 года";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Лицам, находящимся на территории Иркутской области, рекомендуется с 1 августа 2020 года до ликвидации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при посещении магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).";

пункт 18 дополнить подпунктами 14, 15 следующего содержания:

"14) информировать работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

15) проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.";

6) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей,

деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

пункт 4 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:

"при условии соблюдения соответствующих рекомендаций и заполнения обеденного зала посетителями не более 50% от установленной нормы;

при предоставлении услуг общественного питания на территориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, отели, базы отдыха, туристские базы, апартотели, кемпинги, комплексы апартаментов, фермерские гостевые дома и прочее, прошедшие классификацию в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц", в том числе осуществляющие деятельность в соответствии с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", установленных приложением 17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году") с обязательным соблюдением требований пункта 18 Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения).

Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года) и при условии заполнения обеденного зала посетителями не более 50% от установленной нормы.";

подпункт 3 пункта 7 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания, за исключением абзаца 3 пп. 6 п . 1, который вступает в силу с 1 августа 2020 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







