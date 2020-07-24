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24.07.2020 19:20
Рубрика: Общество

IV Конкурс "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ"

Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России организуют IV Конкурс для журналистов, представителей СМИ и авторов социальных медиа "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ".

В Конкурсе могут принять участие журналисты, внештатные авторы СМИ, фотографы, карикатуристы, иллюстраторы и блогеры, а также СМИ.

Цель Конкурса - привлечение внимания к темам развития Национальной системы квалификаций (НСК) в России, независимой оценки квалификаций, а также выявление и продвижение лучших информационных и аудиовизуальных материалов, посвященных этой тематике.

Лучшие материалы будут выбраны в 11 номинациях:

Для журналистов:

• лучший журналистский материал в печатных СМИ;

• лучший журналистский материал в интернет-СМИ;

• лучший журналистский материал на радио;

• лучший журналистский материал на телевидении;

• лучший журналистский материал в информационном агентстве;

• лучший фотоматериал;

• лучшая графическая работа (карикатура, иллюстрация, постер).

Для блогеров:

• лучшее видео/пост от блогера.

Для редакций СМИ:

• лучшая периодическая тематическая рубрика;

• лучшее специализированное тематическое издание/программа;

• лучший информационный тематический проект.

В каждой номинации могут быть определены не более трех победителей.

Конкурсные материалы будут оцениваться по таким параметрам как: соответствие материала теме Конкурса, использование сравнительной информации, статистических, аналитических данных, - актуальность, достоверность и информационная насыщенность, глубина раскрытия темы, оригинальность и выразительность подачи материала, качество и соответствие современным тенденциям дизайн-концепции масс-медиа, креативность концепции проекта (для телевизионных, радио проектов и фотоматериалов).

Объявление результатов и награждение победителей состоится в рамках Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России" в ноябре 2020 года.

Подать заявку и узнать подробнее об условиях участия в конкурсе можно по ссылке.

Общество СМИ и соцсети

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