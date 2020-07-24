IV Конкурс "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ"

Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России организуют IV Конкурс для журналистов, представителей СМИ и авторов социальных медиа "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ".
В Конкурсе могут принять участие журналисты, внештатные авторы СМИ, фотографы, карикатуристы, иллюстраторы и блогеры, а также СМИ.
Цель Конкурса - привлечение внимания к темам развития Национальной системы квалификаций (НСК) в России, независимой оценки квалификаций, а также выявление и продвижение лучших информационных и аудиовизуальных материалов, посвященных этой тематике.
Лучшие материалы будут выбраны в 11 номинациях:
Для журналистов:
• лучший журналистский материал в печатных СМИ;
• лучший журналистский материал в интернет-СМИ;
• лучший журналистский материал на радио;
• лучший журналистский материал на телевидении;
• лучший журналистский материал в информационном агентстве;
• лучший фотоматериал;
• лучшая графическая работа (карикатура, иллюстрация, постер).
Для блогеров:
• лучшее видео/пост от блогера.
Для редакций СМИ:
• лучшая периодическая тематическая рубрика;
• лучшее специализированное тематическое издание/программа;
• лучший информационный тематический проект.
В каждой номинации могут быть определены не более трех победителей.
Конкурсные материалы будут оцениваться по таким параметрам как: соответствие материала теме Конкурса, использование сравнительной информации, статистических, аналитических данных, - актуальность, достоверность и информационная насыщенность, глубина раскрытия темы, оригинальность и выразительность подачи материала, качество и соответствие современным тенденциям дизайн-концепции масс-медиа, креативность концепции проекта (для телевизионных, радио проектов и фотоматериалов).
Объявление результатов и награждение победителей состоится в рамках Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России" в ноябре 2020 года.
Подать заявку и узнать подробнее об условиях участия в конкурсе можно по ссылке.