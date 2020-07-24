Указ губернатора Ивановской области от 24 июля 2020 года № 101-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Подпункт 10.3 пункта 10 признать утратившим силу.

2. Подпункт 11.8 пункта 11 признать утратившим силу.

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организованное проведение временного досуга детей, спортивную подготовку, обеспечить соблюдение требований Регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области.".

4. В пункте 17:

подпункт 17.1 дополнить словами ", за исключением педагогических работников, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, а также осуществляющих организованное проведение временного досуга детей";

в подпункте 17.2 слова ", дополнительных общеобразовательных программ" исключить.

5. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Действие положений подпункта 10.3 пункта 10 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения с 27.07.2020.

Действие положений подпункта 11.8 пункта 11 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения с 29.07.2020.

Действие положений пункта 16, подпунктов 17.1, 17.2 пункта 17 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения с 01.08.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







