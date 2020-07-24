Указ губернатора Ивановской области от 24 июля 2020 года № 102-уг "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ивановской области за II квартал 2020 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 16.06.1999 № 22-ОЗ "О прожиточном минимуме в Ивановской области" и Законом Ивановской области от 16.04.2013 № 16-ОЗ "О потребительской корзине в Ивановской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ивановской области за II квартал 2020 года в расчете на месяц на душу населения 10761 руб., для трудоспособного населения - 11696 руб., пенсионеров - 8971 руб., детей - 10877 руб. для оценки уровня жизни населения Ивановской области при разработке и реализации социальной политики и областных социальных программ, а также оказания социальной поддержки малоимущим гражданам.

2. Опубликовать настоящий указ в информационном издании "Ивановская газета".

3. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







