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24 июля 2020 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2020 года № 93-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что проведение на территории

Кабардино-Балкарской Республики массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, возможно при условии соблюдения участниками дистанции до других граждан не менее 1 метра, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и предельной численности участников не более 50 человек.";

б) пункты 2.1 и 2.2 признать утратившими силу;

в) пункт 2.5 признать утратившим силу;

г) подпункт "а" пункта 2.6 после слов "по 26 июля 2020 г." дополнить словами ", с 27 июля 2020 г. по 9 августа 2020 г.";

д) пункт 2.10 признать утратившим силу;

е) в пункте 2.11 слова "пунктами 2, 2.1" заменить словами "пунктом 2";

ж) пункты 2.12, 3 и 3.1 признать утратившими силу;

з) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;

и) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"принять меры по возобновлению в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 1788-р) проведения с 27 июля 2020 г. профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп населения, организовать информирование граждан об условиях и сроках проведения соответствующих осмотров и диспансеризации.";

к) пункт 7.2 после слов "от граждан" дополнить словами ", обязанных соблюдать режим самоизоляции,";

л) пункт 7.3 признать утратившим силу;

м) приложение № 1 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 23 июля 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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