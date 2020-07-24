Командир "Зубра" рассказал о возможностях корабля на воздушной подушке

Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" имеет свои особенности и преимущества. О них рассказал командир корабля "Евгений Кочешков" капитан 3 ранга Сергей Конов.

Как пишет "Красная звезда", такой корабль представляет собой уникальное сочетание скорости и грузоподъемности. Проект 12322 в значительной степени опередил свое время. При этом "Зубр" отличается простотой, надежностью и технологичностью.

"Мы можем пересечь Балтийское море за считанные часы с парой танков в трюме. Корабль способен развить скорость до 55 узлов - 100 километров в час! И высадить десант прямо на берег", - говорит Сергей Конов.

Кстати, чтобы осуществить десантирование в любой точке Балтики кораблю достаточно одной заправки. При этом он может выполнить задачу при волнении моря до пяти баллов и преодолеть на суше расстояние 100-200 метров.

"Зубр" не остановит даже невысокая стенка на берегу. Кроме того корабль способен эффективно вести бой и расчистить место для десантирования на берегу. Экипаж может использовать два шестиствольных 30-мм автомата и две пусковые установки системы залпового огня.

Необычный корабль, конечно, имеет особенности управления, но его мореходных возможностей вполне хватает для работы на Черном или Балтийском морях.

"Газотурбинный двигатель позволяет выйти в море в кратчайший срок. То, что электроники на нем меньше, чем на современных кораблях, я недостатком не считаю: когда зависший компьютер не может сорвать выход в море, это скорее плюс, чем минус", - отмечает Сергей Конов.