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24 июля 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 июля 2020 года № 429 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2020 г. № 197 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края и о выделении средств из краевого бюджета"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 "О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 1 августа 2007 г. № 698 "Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснодарского края", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края от 27 апреля 2020 г. № 36, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2020 г. № 197 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края и о выделении средств из краевого бюджета" следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

" 1. Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (Штриков С.А.) бюджетные ассигнования в размере 61 324 624 (шестидесяти одного миллиона трехсот двадцати четырех тысяч шестисот двадцати четырех) рублей на:";

2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) приобретение услуг связи по номеру 8-800-707-07-11 и обеспечение работы "горячей линии" с целью информирования граждан по вопросам, связанным с ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края, в сумме 25 516 654 (двадцати пяти миллионов пятисот шестнадцати тысяч шестисот пятидесяти четырех) рублей.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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