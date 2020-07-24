Указ главы Республики Крым от 22 июля 2020 года № 232-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Установить, что все лица, вернувшиеся на территорию Республики Крым "вывозными" международными рейсами, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.

Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить бесперебойную работу обсерваторов для медицинского наблюдения и лабораторного обследования лиц, указанных в настоящем пункте.";

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Обязать:

2-2.1. Иностранных граждан, граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Крым, при пересечении границы Российской Федерации строго соблюдать Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2020 года № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19";

2-2.2. Иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.

2-2.3. Граждан Российской Федерации, прибывших с территории иностранного государства, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Российской Федерации на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.

2-2.4. Граждан, пересекших границу Российской Федерации на территории других субъектов Российской Федерации и прибывших на территорию Республики Крым, предоставлять в течение суток с момента получения медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.";

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Обязать работодателей обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым и медицинское наблюдение иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности, в специально приспособленных помещениях, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников и функционирующих по типу обсерваторов.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ограничения, указанные в пункте 6 настоящего Указа, не распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов, а также работу приемных комиссий профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики Крым, при неукоснительном соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.";

пункт 10 дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания:

"10.4. Широкое информирование лиц, прибывающих на территорию Республики Крым о необходимости исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2020 года № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19".";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. До 15 сентября 2020 года Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым) запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.).";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. До 15 сентября 2020 года Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением организаций, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым) в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).".

дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:

"20-1. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым обеспечить направление воспитанников (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа, организаций, осуществляющих обучение, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и работавших в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней), в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым, на период до 15 сентября 2020 года.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







