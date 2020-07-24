Постановление правительства Ленинградской области от 22 июля 2020 года № 515 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

строку 3 изложить в следующей редакции:

3. Торговые центры, торговые комплексы | Разрешена деятельность по торговле любым ассортиментом товаров с обязательным использованием масок при условии, что на территории таких торговых центров и торговых комплексов реализуются продукты питания, или товары первой необходимости, или товары для сада и огорода, или детские товары, или мебель, или строительные товары. При этом реализация товаров (за исключением продуктов питания, товаров первой необходимости, товаров для сада и огорода, детских товаров, мебели, строительных товаров) возможна исключительно в торговых организациях с общей площадью торгового зала до 800 кв. м и количеством посетителей не более одного человека на 8 кв. м**.

Организации общественного питания и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания на территории торговых центров и торговых комплексов, могут осуществлять обслуживание исключительно на вынос за пределы зданий торговых центров и торговых комплексов | Разрешена деятельность по торговле любым ассортиментом товаров с обязательным использованием масок при условии, что на территории таких торговых центров и торговых комплексов реализуются продукты питания, или товары первой необходимости, или товары для сада и огорода, или детские товары, или мебель, или строительные товары. При этом реализация товаров (за исключением продуктов питания, товаров первой необходимости, товаров для сада и огорода, детских товаров, мебели, строительных товаров) возможна исключительно в торговых организациях с общей площадью торгового зала до 800 кв. м и количеством посетителей не более одного человека на 4 кв. м.

Организации общественного питания и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания на территории торговых центров и торговых комплексов, могут осуществлять обслуживание исключительно на вынос за пределы зданий торговых центров и торговых комплексов | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок";

строку 4 признать утратившей силу;

дополнить сноской следующего содержания:

"**Требование о количестве квадратных метров на одного человека не распространяется на торговые центры и торговые комплексы, осуществлявшие деятельность в соответствии с настоящим постановлением до 27 июля 2020 года. Для таких торговых центров и торговых комплексов действует требование о количестве посетителей не более одного человека на 4 кв. м.".

2. Действие графы 3 строки 3 приложения 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) в части требования о количестве квадратных метров на одного человека в редакции настоящего постановления не распространяется на торговые центры и торговые комплексы, осуществлявшие деятельность до вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







