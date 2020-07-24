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24 июля 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 24 июля 2020 года № 432 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 24 июля 2020 г.
Опубликован 24 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 24 июля 2020 года № 6636 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; б мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля) следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 1.2 признать утратившим силу.

2. Абзац четвертый пункта 1.5.1 признать утратившим силу.

3. Пункт 1.5.3 признать утратившим силу.

4. В пункте 1.7:

1) абзац второй признать утратившим силу;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;".

5. Абзац второй подпункта 2 пункта б признать утратившим силу.

6. Приложение 1 признать утратившим силу.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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