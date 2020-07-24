Указ губернатора Орловской области от 21 июля 2020 года № 327 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив раздел II строками 3.17, 3.18 следующего содержания:

3.17. Осуществление проведения мероприятий, необходимых для обеспечения проживания медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стационарных условиях, на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря "Ветерок" | Департамент здравоохранения Орловской области, Управление физической культуры и спорта Орловской области, БПОУ ОО "Училище олимпийского резерва" | по мере необходимости

3.18. Осуществление проведения мероприятий, необходимых для обеспечения питанием медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стационарных условиях | Департамент здравоохранения Орловской области | по мере необходимости

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов







