Постановление губернатора Пензенской области от 24 июля 2020 года № 146 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 25.07.2020 включительно" заменить словами "по 31.07.2020 включительно";

1.1.2. в подпункте 3.3.1 слова "в парках культуры и отдыха, на аттракционах и" исключить;

1.1.3. подпункт 3.5 признать утратившим силу;

1.1.4. подпункт 3.7 признать утратившим силу;

1.1.5. подпункт 3.8 признать утратившим силу;

1.1.6. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 25.07.2020 включительно" заменить словами "по 31.07.2020 включительно";

1.1.7. в подпункте 3.13 слова "по 25.07.2020 включительно" заменить словами "по 31.07.2020 включительно".

1.2. В пункте 10:

1.2.1. подпункт 10.3 признать утратившим силу;

1.2.2. подпункт 10.5 признать утратившим силу;

1.2.3. в подпункте 10.6.1 слова "до 25.07.2020" заменить словами "по 31.07.2020 включительно".

1.3. Подпункт 11.4 пункта 11 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 21 слова "по 25.07.2020 включительно" заменить словами "по 31.07.2020 включительно".

1.5. В пункте 25:

1.5.1. в абзаце четвертом подпункта 25.1.3 слова ", при любом выходе на улицу" исключить;

1.5.2. подпункт 25.3.1 изложить в следующей редакции:

"25.3.1. возобновить работу с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

- предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта;

- всех образовательных организаций;

- организаций отдыха детей и их оздоровления с соблюдением требований санитарного законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие организации отдыха и оздоровления детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

25.3.2. Руководителям всех образовательных организаций при осуществлении деятельности руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

25.3.3. Для организованных групп детей, проживающих на территории Пензенской области, осуществлять проведение мероприятий в природной среде с выполнением установленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и противоэпидемических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также с учетом следующих требований:

- не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа;

- организация выходов групп детей в количественном составе - два руководителя на 6 - 12 детей в походы, продолжительностью не менее четырех дней, с соблюдением требований к участникам и руководителям согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 № 702/811 "Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий";

- организация аварийного выхода с маршрута в населенный пункт в течение двух суток;

- сопровождающим и (или) руководителям групп иметь результаты иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до выхода в походы;

- при приеме пищи использовать одноразовую посуду, перед приемом пищи обеспечить обработку рук детей и руководителей дезинфицирующими средствами;

- осуществлять ежедневную трехкратную термометрию с использованием бесконтактных термометров;

- обеспечивать контроль за наличием у ребенка документов о состоянии здоровья (сведения о прививках и перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой осуществлять их незамедлительную изоляцию, обеспечение защитными масками и выход с маршрута;

- приготовление пищи осуществлять в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- организовать обеспечение детей индивидуальными вкладышами в спальные мешки.

25.3.4. Перевозку детей в организации отдыха детей и их оздоровления, а также к местам проведения мероприятий в природной среде осуществлять в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".".

1.6. Пункт 27 после слов "с 13.07.2020 по 25.07.2020" дополнить словами "включительно, с 26.07.2020 по 31.07.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







