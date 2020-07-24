Указ губернатора Пермского края от 24 июля 2020 года № 109 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82, от 19 июня 2020 г. № 87, от 22 июня 2020 г. № 88, от 26 июня 2020 г. № 90, от 30 июня 2020 г. № 91, от 02 июля 2020 г. № 92, от 08 июля 2020 г. № 98, от 13 июля 2020 г. № 101, от 15 июля 2020 г. № 103, от 20 июля 2020 г. № 107) (далее - изменения).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, абзаца второго пункта 7 изменений, которые вступают в силу с 27 июля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утверждены указом губернатора Пермского края от 24.07.2020 № 109

Изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. В пункте 1 слова "до 28 июля 2020 г." заменить словами "до 11 августа 2020 г.";

2. пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"всероссийских официальных спортивных мероприятий без зрителей с предварительным согласованием с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;

иных культурных мероприятий с численностью участников не более 5 человек при использовании средств индивидуальной защиты;";

3. в пункте 1.2:

3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2. прием и размещение физических лиц в гостиницах, а также иных средствах коллективного размещения, расположенных на территории Пермского края, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:";

3.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на прием и размещение физических лиц при организации речных круизов, за исключением краткосрочных речных круизов, в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации и Роспотребнадзора, а также на прием и размещение лиц в санаторно-курортных организациях (санаториях), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, на территории Пермского края с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора;";

4. пункт 2.31 изложить в следующей редакции:

"2.31. организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами, без ограничения к площади торгового зала, за исключением работы в них кинотеатров (кинозалов), зон фуд-кортов (включая прием и выдачу заказов), аттракционов, игровых автоматов и развлекательных услуг. При этом предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, рассчитывается исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;";

5. пункт 2.39 изложить в следующей редакции:

"2.39. организации, осуществляющие деятельность по заключению, изменению или расторжению договоров о реализации туристских продуктов и расчетам с туристами и (или) иными заказчиками. При этом допускается нахождение в помещении таких организаций не более 1 туриста или иного заказчика. Оказание услуг в таких организациях должно осуществляться по предварительной записи.

Перечень таких организаций определяется Агентством по туризму Пермского края с указанием вида осуществляемых работ (услуг) с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Заявки организаций, указанных в настоящем пункте, подаются в Агентство по туризму Пермского края по форме, определяемой Агентством по туризму Пермского края;";

6. пункт 2.47 изложить в следующей редакции:

"2.47. организации, осуществляющие продажу продовольственных и непродовольственных товаров на ярмарках согласно перечню мест, определяемых органами местного самоуправления Пермского края;";

7. дополнить пунктами 2.54 - 2.56 следующего содержания:

"2.5 4. организации, осуществляющие прием и размещение физических лиц в санаторно-курортных организациях (санаториях) на территории Пермского края при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора;

2.55. организации, оказывающие услуги фитнес-центров (фитнес-клубов), тренажерных залов, за исключением услуг бассейнов и услуг бань (саун), при условии оказания услуг с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора;

2.56. государственные краевые и муниципальные архивные учреждения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора без использования читальных залов.";

8. пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать граждан Российской Федерации, прибывших в Пермский край из иностранных государств вывозными международными рейсами, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Пермского края из иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности:";

9. пункт 5(1) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"с 27 июля 2020 г. по 09 августа 2020 г.";

10. в пункте 10.3 слова "до 28 июля 2020 года" заменить словами "до 11 августа 2020 года";

11. в пункте 24(3) цифры "2.43 - 2.51, 2.53" заменить цифрами "2.43-2.51,2.53-2.55".







