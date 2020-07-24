Анаэробную энергоустановку для подлодок разработают до конца 2023 года

В России создадут воздухо-независимую (анаэробную) энергетическую установку для подводных лодок. Уже начались и проектные работы над ней.

Государственный контракт на создание опытного образца разработчики установки - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и министерство промышленности и торговли России заключили в октябре 2019 года, пишет РИА Новости. Как сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов журналу "Национальная оборона", в настоящее время идут проектные работы. О практическом внедрении будут говорить лишь по итогам разработки.

Гендиректор Алексей Рахманов добавил, что завершить контракт планируют к концу 2023 года.

В ВМФ России ранее уже заявляли о возможном оснащении субмарин проекта 677 "Лада" воздухо-независимыми (анаэробными) энергетическими установками. Они дают возможность находиться под водой длительное время и не всплывать на поверхность для зарядки батарей. Это повышает скрытность подводной лодки.